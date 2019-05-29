الداخلية: القبض على مواطن بعد دخوله وخروجه من البلاد بصورة غير قانونية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزارة الداخلية ذكرت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بوزارة الداخلية ان الاجهزة الامنية المختصة في وزارة الداخلية قامت بضبط أحد المواطنين بعد خروجه ودخوله الى البلاد بصورة غير قانونية رغم صدور عدة أوامر بإلقاء القبض عليه، وتم ضبطه وتحويله إلى جهات الاختصاص. وتهيب الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بالمواطنين والمقيمين الالتزام بقوانين البلاد واستخدام منافذها الرسمية أثناء حركة السفر من وإلى الكويت.

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