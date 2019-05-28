الوزير الجراح: لجنة تحقيق في واقعة المشاجرة وإطلاق النار في المدرسة الامريكية الدولية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزارة الداخلية ذكرت الادارة العامة للعلاقات العامة والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق م. الشيخ خالد الجراح الصباح، أصدر قراراً بتشكيل لجنة تحقيق في واقعة المشاجرة وإطلاق النار في المدرسة الامريكية الدولية بمنطقة حولي .

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