انت الان تتابع الوزير الجراح: تشكيل لجنة تحقيق في واقعة خروج المطلوبين أمنيا من المنافذ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الوزير الجراح ذكرت الادارة العامة للعلاقات العامة والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق م. الشيخ خالد الجراح الصباح، أصدر قراراً بتشكيل لجنة تحقيق في واقعة تكرار خروج المطلوبين أمنياً على ذمة قضايا من المنافذ.. تبدأ عملها من اليوم الثلاثاء الموافق 28/5/2019.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الوزير الجراح: تشكيل لجنة تحقيق في واقعة خروج المطلوبين أمنيا من المنافذ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.