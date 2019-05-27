الوزير الروضان يتفقد مطار الكويت واستعدادات "الطيران المدني" لموسم الصيف

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وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان يتفقد مباني مطار الكويت الدولي

قام وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان بجولة تفقدية لمباني مطار الكويت الدولي للوقوف على استعدادات الإدارة العامة للطيران المدني لموسم الصيف.

وقالت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية في بيان صحفي اليوم الاثنين إن الوزير الروضان اطلع خلال الجولة التفقدية على سير العمل في القطاعات التشغيلية في المطار.

ونقل البيان عن الروضان تأكيده أهمية تقديم الخدمات اللازمة للمسافرين بجودة عالية في جميع مباني الركاب وكذلك التأكد من سلامة التشغيل بكفاءة وانضباط في كل القطاعات التشغيلية.