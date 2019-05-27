رئيس الوزراء اليوناني سيدعو إلى انتخابات مبكرة بعد انتكاسته في الانتخابات الأوروبية

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رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس

أعلن رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس الأحد انه سيدعو الى انتخابات مبكرة الشهر المقبل بعد الانتكاسة التي تلقاها في الانتخابات الأوروبية والبلدية على السواء.

وقال تسيبراس في خطاب تلفزيوني "بعد الجولة الثانية للانتخابات المحلية (في الثاني من حزيران/يونيو)، سأطلب من الرئيس الدعوة فوراً الى انتخابات عامة".