التأمينات: تقديم موعد صرف معاشات المتقاعدين وايداعها في الحسابات يوم الأحد المقبل

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مشعل عبدالعزيز العثمان أعلن مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مشعل عبدالعزيز العثمان أن المؤسسة ستقوم بتقديم موعد صرف معاشات المتقاعدين لهذا الشهر، وسوف يتم إيداعها في حساباتهم بالبنوك يوم الأحد الموافق 2/6/2019 بمناسبة قرب حلول عيد الفطر السعيد. وقال العثمان في تصريح صحفي أن هذا التوجه من المؤسسة جاء للتسهيل على المتقاعدين ولتمكينهم من تلبية احتياجاتهم لاستقبال العيد. وبهذه المناسبة تهنئ المؤسسة القيادة السياسية والشعب الكويتي وعموم المقيمين على هذه الأرض الطيبة بحلول عيد الفطر السعيد، أعاده الله علينا وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

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