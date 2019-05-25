الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - السعفة الذهبية في مهرجان كان لفيلم "بارازايت" للكوري الجنوبي بونغ جون-هو

فاز فيلم "بارازايت" (الطفيلي) للكوري الجنوبي بونغ جون-هو الذي يصوّر بحرفية عالية مشكلات التفاوت الطبقي من خلال مأساة عائلية، مساء السبت بجائزة السعفة الذهبية في ختام مهرجان كان السينمائي بدورته الثانية والسبعين.

وقال بونغ جون-هو وهو أول سينمائي كوري جنوبي يحصد المكافأة الكبرى في هذا المهرجان "شكرا جزيلا. هذا شرف عظيم لي، لطالما شكلت السينما الفرنسية مصدر إلهام لي، أشكر هنري جورج كلوزو وكلود شابرول".