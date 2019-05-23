الصين: يتعين على أمريكا تصحيح تصرفات خاطئة لمواصلة محادثات التجارة

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قالت وزارة التجارة الصينية اليوم الخميس إنه يتعين على الولايات المتحدة تصحيح تصرفاتها الخاطئة إذا كانت ترغب في مواصلة المفاوضات مع الصين لإنهاء حرب رسوم تجارية مضرة مضيفة أن المحادثات يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل.
وقال قاو فنغ المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية في إفادة أسبوعية في بكين إن الولايات المتحدة صعدت النزاعات التجارية بقوة، وعززت فرص حدوث ركود اقتصادي عالمي مضيفا أن بكين ستتخذ الخطوات الضرورية لحماية مصالح الشركات الصينية.
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