انت الان تتابع الشؤون: وقف استقبال طلبات تنظيم حملات سداد الدية لحين الانتهاء من وضع الضوابط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

قالت وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالانابة هناء الهاجري ان الوزارة ووفقا لقرار مجلس الوزراء رقم "607" والذي كلف بموجبه وزير الشؤون الاجتماعية بضرورة اتخاذ مايلزم لتحقيق التزام جمعيات النفع العام بالضوابط والقواعد المقررة في قرار مجلس الوزراء رقم "876" فان الوزارة بصدد تشكيل لجنة لاعادة النظر بشان الاجراءات والضوابط المتعلقة بجمع التبرعات لسداد الدية والتعويضات المرتبطة بها .

واوضحت الهاجري في تصريح صحفي ان وزارة الشؤون الاجتماعية كانت قد تقدمت الى مجلس الوزراء الموقر ببعض المقترحات التي تهدف الى ضبط وتنظيم جمع التبرعات لسداد الدية والتعويضات وذلك بعد ما شاب بعض حالات جمع التبرعات من سلبيات ومظاهر خلل، ولضمان سيرها في إطار أهدافها المشروعة وتجنب انحرافها إلى سوء الاستخدام، مشيرة الى ان مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة برئاسة وزارة الشؤون الاجتماعية وعضوية ممثلين عن وزارات الخارجية، الداخلية، العدل، ولأوقاف والشؤون الإسلامية، ووحدة التحريات المالية، وبنك الكويت المركزي، والبلدية وذلك لدراسة الإجراءات والضوابط اللازمة لتقنين هذه الأعمال والوقوف على جميع العقبات العملية التي نتجت عند الترخيص لبعض الجمعيات والمبرات بجمع المال لسداد الدية والتعويضات المرتبطة بها.

واضافت الهاجري ان اللجنة ستضع توصيات تهدف الى تقنين جمع التبرعات لهذا المشروع باعتباره عملا من اعمال البر بما يتفق مع احكام القانون وقرارات مجلس الوزراء والقرارات ذات الاختصاص كاشفة في هذا الصدد عن توقف الوزارة عن استقبال طلبات تنظيم حملات سداد الدية لحين انتهاء اللجنة من وضع الضوابط تنفيذا لقرار مجلس الوزراء.