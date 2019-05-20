الصحة: مسؤول في "الجهراء الصحية" اعلن حالة الطوارئ دون الرجوع للوزارة وتم احالته الى التحقيق

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزارة الصحة أحالت وزارة الصحة مسؤول خدمات الصحة العامة في منطقة الجهراء الصحية إلى التحقيق لإصداره تعميما بإعلان حالة الطوارئ دون الرجوع إلى الجهات المعنية في الوزارة. وأكدت الوزارة أن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها روتينية، مشيرة إلى أن خطة الطوارئ معدة من قبل ويتم تحديثها بشكل دوري ويتم التنسيق مع كافة الجهات المعنية في الدولة.

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