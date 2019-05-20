النائب العدساني: اتفاق مع النائب الملا على تقديم استجواب الوزير الحجرف

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - النائب رياض العدساني أعلن النائب رياض العدساني عن الإتفاق بينه وبين النائب د.بدر الملا على تقديم استجواب لوزير المالية د. نايف الحجرف. وقال قي تصريح صحفي اليوم ان الانفاق بعد اجتماع لجنة الميزانيات اليوم والمستجدات التي طرأت خلال الإجتماع، وبحضور كل من وزير المالية والهيئة العامة للإستثمار والشركة الكويتية للإستثمار وديوان المحاسبة، وأبرز قضايا الإستجواب هي الإستثمارات الداخلية والخارجية وتنفيذ الميزانية والجهات والشركات المسؤول عنها وزير المالية

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