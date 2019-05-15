انت الان تتابع الوزير الشعلة: رفع الضبط والإحضار عن 400 كويتي بمبلغ 500 ألف دينار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة

أعلن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة ان الأمانة العامة للأوقاف قدمت 500 ألف دينار لرفع الضبط والاحضار عن 400 حالة بمبلغ 500 ألف دينار (نحو 1.6 مليون دولار) دعما لحملة الغارمين من الكويتيين والكويتيات خلال شهر رمضان المبارك.

وقال الشعلة في تصريح صحفي اليوم الاربعاء ان من بين تلك الحالات 300 إمرأة مبينا ان العملية تمت بالتنسيق مع جمعية التكافل لرعاية السجناء التي تقوم بدراسة الحالات المستحقة وضمان استكمالها للشروط المعدة للاستفاده من دعم الأمانة العامة للأوقاف لحملة التبرع في شهر رمضان.

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وأوضح ان شريحة الغارمين الكويتيين تعد من ضمن الفئات المستهدفة في خطة عمل الأمانة العامة للأوقاف استكمالا لمسيرة قائد الإنسانية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد حفظه الله ورعاه الذي استحق هذا اللقب بكل جدارة واستحقاق وبالتعاون مع المؤسسات الحكوميه وجمعيات النفع العام.

وذكر ان هدف هذه الحملة المباركة لم شمل الأسرة الكويتية ورفع المعاناة عنها وانقاذها من التفكك والضياع انطلاقا من حديث الرسول صلى الله عليه و سلم (الأقربون أولى بالمعروف).