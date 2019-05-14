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الشيخ ناصر الصباح يغادر الى السعودية للاطمئنان على القوات الكويتية المشاركة في "إعادة الأمل" غادر البلاد صباح اليوم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح وبمعيته وفد رفيع المستوى، متوجها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة للتفقد والإطمئنان على القوات الكويتية المشاركة في (إعادة الأمل) وتهنئتهم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. كان في وداع معاليه على أرض المطار سعادة نائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن عبدالله نواف الصباح.

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