أمير البلاد: نستنكر ما تعرضت له أربع ناقلات نفطيه من عمل تخريبي بالقرب من الإمارات

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صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أجرى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا بعد عصر اليوم بأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وذلك في ضوء ما تعرضت له أربع ناقلات نفطيه من عمل تخريبي بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة معربا سموه عن استنكاره لهذا العمل وأن تسفر التحقيقات التي تجريها السلطات الإماراتية ‏عن كشف من يقف وراء تلك الأعمال التخريبية التي تهدد سلامة الملاحة البحرية وحركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة الدولية متمنيا سموه رعاه الله أن ينعم الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة بالأمن والاستقرار.

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