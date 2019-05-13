الرئيس المبارك يوجه بطرح الجزر الملحقة بجسر جابر الأحمد للاستثمار الترفيهي والسياحي

أعلن رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم أن سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وجه بطرح الجزر الملحقة بمشروع جسر الشيخ جابر الأحمد للاستثمار الترفيهي والسياحي.
وقال المزرم في تصريح صحفي اليوم الاثنين إن سموه كلف مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لسرعة طرح الاستثمار الترفيهي والسياحي في الجزيرتين على الشركات المتخصصة المدرجة في بورصة الكويت.
ولفت إلى أن ذلك يأتي إيمانا من سمو رئيس مجلس الوزراء بأهمية دور القطاع الخاص كشريك في التنمية الاقتصادية والسياحية ولتحقيق رؤية (كويت 2035).
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