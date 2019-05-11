الوزير صباح الخالد يستقبل نظيره العراقي لدى وصوله إلى البلاد في زيارة رسمية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية يستقبل نظيره العراقي الدكتور محمد الحكيم

استقبل الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وزير خارجية جمهورية العراق الشقيقة الدكتور محمد الحكيم الذي وصل إلى مطار دولة الكويت ظهر اليوم السبت في زيارة رسمية لترؤس وفد بلاده في أعمال الدورة السابعة للجنة العليا الكويتية - العراقية المشتركة التي تستضيفها البلاد يومي 11 و12 مايو الحالي.

كما كان في استقبال الوزير العراقي على أرض المطار كل من نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران وسفير دولة الكويت لدى جمهورية العراق سالم الزمانان ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم المستشار عبدالمحسن الزيد وعددا من كبار مسؤولي وزارة الخارجية.