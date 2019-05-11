انت الان تتابع الوزيرة د. بوشهري: عقد البنية التحتية في "جنوب عبد الله المبارك" يسير بمعدلات أعلى من... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشئون الإسكان الدكتورة جنان بوشهري

قامت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشئون الإسكان د. جنان بوشهري بزيارة ميدانية اليوم السبت إلى موقع مشروع جنوب عبدالله المبارك يرافقها المدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية المهندس بدر الوقيان ونائب المدير العام لشؤون التنفيذ المهندس علي الحبيل ونائب المدير العام لشؤون التخطيط والتصميم المهندس ناصر خريبط وعدد من مسئولي المؤسسة وذلك لمتابعة سير العمل بالمشروع.

واجتمعت الوزيرة بوشهري بالجهاز التنفيذي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية والمشرف على مشروع جنوب عبد الله المبارك واطلعت على سير الاعمال بعقد إنشاء وإنجاز وصيانة أعمال الطرق ومواقف السيارات وشبكات خدمات البنية التحتية وتحديد القسائم لعدد (3260) قسيمة ومحطات الكهرباء الفرعية بالمشروع.

وصرحت الوزيرة بأن العمل في المشروع يسير بمعدلات أعلى من الجدول الزمني المتفق عليه مع المقاول، حيث بلغت نسبة الانجاز الفعلية في المشروع 39%، في حين أن نسبة الانجاز التعاقديّة 31%.

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كما التقت د. بوشهري بممثل مقاول العقد للتعرف على العوائق والصعوبات إن وجدت وحثه على الالتزام بجودة الأعمال وتنفيذها بحسب المواصفات الفنية المنصوص عليها بالعقد مؤكدة أنه من المتوقع انتهاء العقد في أبريل 2020.

يذكر أن مشروع جنوب عبد الله المبارك الإسكاني من المشاريع الحالية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية ويتضمن 3260 قسيمة بمساحة 400 متر مربع بالإضافة إلى مواقع مخصصة للخدمات والمباني العامة، ومن تصميم الكادر الهندسي في المؤسسة.