انت الان تتابع المحاسبة: توقيع عقد تصميم المبنى الشمالي للديوان بقيمة 423 مليون دينار كويتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية لمبنى ديوان المحاسبة

اعلن ديوان المحاسبة الكويتي أن اعمال تصميم مبناه الشمالي الجديد ستنطلق غدا الاحد مبينا أنه يمثل امتدادا للمبنى الجنوبي الحالي لاستيعاب تزايد أعداد الموظفين ومواكبة التطورات الحديثة بعملية التدقيق.

وقالت كبير مهندسين بإدارة الدعم الفني في الديوان ابتسام الرفاعي في بيان صحفي اليوم السبت إن المبنى الجديد الذي ستنتهي أعمال تصميمه في آخر العام الحالي يحتوي على مميزات إضافية بتصميمه كمبنى صديق للبيئة يحقق مواصفات المباني الخضراء المستدامة.

وأوضحت الرفاعي أن تلك المميزات تجسد اهتمام ديوان المحاسبة بتفعيل التنمية المستدامة على كل الصعد مشيرة الى أن المبنى الجديد سيصمم كتوأم للمبنى القائم ليشكل مع مبنى مواقف السيارات الواقع بينهما مشروعا متكاملا وتحفة معمارية جديدة.

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وأشارت إلى أنه سيتم كذلك ربط المبنيين عبر جسر للمشاة أعلى مبنى مواقف السيارات الحالي بعد إضافة دورين أعلاه مضيفة أن المبنى الجديد يقع على مساحة موقع تبلغ حوالي 10 آلاف متر مربع.

وبينت أنه يتكون ايضا من ثلاثة أبراج متوازية ترتبط فيما بينها بجسور أفقية وتحيط بها من الخارج واجهة زجاجية شفافة تعبر عن مفهوم الشفافية الذي يتبناه الديوان كما يمتد على 7 أدوار متكررة اضافة إلى سردابين مخصصين لمواقف السيارات وملجأ بمساحة بناء تبلغ 64 الف متر مربع.

يذكر أنه تم توقيع العقد المباشر للخدمات الاستشارية للاتفاقية (دراسة وتصميم الإشراف على المبنى الشمالي) كتعاقد مباشر مع المصمم الأصلي للمبنى الجنوبي للديوان (المكتب الهندسي المشترك) بتاريخ 15 أبريل الماضي وبقيمة تبلغ نحو 423 مليون دينار كويتي (نحو 3ر1 مليار دولار امريكي).