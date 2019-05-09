انت الان تتابع النائب الدلال: عدم حضور الحكومة جلسة "العفو العام" تصرف سلبي يناقض مبدأ التعاون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أكد النائب محمد الدلال أن عدم حضور الحكومة جلسة مناقشة قانون العفو العام تصرف حكومي يناقض مبدأ التعاون بين المجلس والحكومة الذي نص عليه الدستور في المادة 50.
وقال في تصريح صحفي له اليوم "كما انه موقف سلبي ضد مطلب دستوري بتفعيل المادة ٧٥ من الدستور والتي تعطي لمجلس الامه صلاحية إصدار قانون بالعفو العام".
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