انت الان تتابع النائب الدمخي: الحكومة ورئيسها لا يريدان تحمل المسؤولية وعلينا رفع كتاب عدم تعاون معها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

النائب د. عادل الدمخي أوضح النائب د. عادل الدمخي أن عدم حضور الحكومة جلسة العفو وإذا قررت عدم مواجهة الاستجواب المقدم من د.عبدالكريم الكندري لسمو رئيس الوزراء ووافقت على تحويله إلى اللجنة التشريعية يعني أن هذه الحكومة ورئيسها لاتريد أن تتحمل المسؤولية وعلينا كأعضاء أن نرفع إلى سمو الأمير كتاب عدم تعاون معها.

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