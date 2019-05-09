النائب الملا: وضع البريد في الكويت مزري وعلى الوزير الروضان متابعة تكدسه

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النائب د. بدر الملا قال النائب د. بدر الملا أن وضع البريد مزري في الكويت وعلى وزير التجارة والصناعة ووزير الخدمات خالد الروضان متابعة تكدس البريد ورواتب العاملين في الشركة المتعاقدة مع الوزارة.

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