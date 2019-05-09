انت الان تتابع التجارة: حظر تصدير وإعادة تصدير الأغنام المحلية والمستوردة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزارة التجارة والصناعة أصدرت وزارة التجارة والصناعة الكويتية اليوم الخميس قرارا يقضي بحظر تصدير وإعادة تصدير الأغنام والماعز الحية المحلية والمستوردة بأنواعها كافة حتى 31 أغسطس المقبل أو زوال سبب الحظر أيهما أسبق. وقالت الوزارة في بيان صحفي إن الهدف من القرار المحافظة على توفر الأغنام والماعز المحلية والمستوردة بما يفي باحتياجات السوق.

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