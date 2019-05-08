الإعلام: حذف مشهد زيارة المقبرة مراعاة لأعراف ديننا وما يمكن أن تثيره من مفاهيم خاطئة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزارة الإعلام قالت وزارة الإعلام إنه ‫نظرا لوجود مشاهد من بعض الحلقات متعلقة بأحكام الجنائز، وتمس حرمة المقابر، وحرصاً من وزارة الاعلام على مراعاة العادات المتوارثة والأعراف المرعية المستوحاة من ديننا الحنيف وعدم الخوض فيما يمكن أن تثيره بعض المشاهد من مفاهيم خاطئة، فقد تم حذف المشاهد المتعلقة بأحكام الجنائز والمقابر والتي رأى الرقيب بأنها لا تؤثر على مضمون العمل وسياقه الفني.

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