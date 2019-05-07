انت الان تتابع الأوقاف: اعتماد 7 حملات للحج الميسر للكويتيين فقط والأولوية لكبار السن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وكيل وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية رئيس بعثة الحج الكويتية رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة المهندس فريد أسد عمادي

قال وكيل وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية رئيس بعثة الحج الكويتية رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة المهندس فريد أسد عمادي، إن الوزارة اعتمدت عدد 7 حملات للحج الميسر بمبلغ 1300 دينار وفقاً للخدمات المقدمة من حملات الحج الكويتية فئة (ج)، وذلك بإشراف بعثة الحج الكويتية بمكة المكرمة.

وأوضح عمادي في تصريح صحافي إن الحج الميسر متاح لجميع الكويتيين من دون النظر إلى الملاءة المالية الخاصة بهم فقد حرصت الوزارة على توفير فرصة حج لمن لم يحج بسعر ميسر وخدمات تشمل: السكن في عمارة بنظام الشقق المفروشة، وتذكرة طيران ذهاباً وعودة على الدرجة الاقتصادية وكذلك الطعام بنظام البوفيه، بالإضافة إلى بوفيه للمشروبات للرجال وآخر للنساء، وكذلك توفير مخيمات الحملة في المشاعر المقدسة.

وأشار عمادي إلى أن التسجيل بدأ في الأسبوع الماضي عن طريق الموقع الإلكتروني لإدارة شؤون الحج والعمرة ويستمر إلى يوم الاثنين 13مايو الجاري.

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وذكر إن الحج الميسر للكويتيين فقط، وستكون أولوية التسجيل للأكبر سناً لكنه متاح لجميع الأعمار، مؤكداً حرص وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على تيسير الحج لجميع فئات المجتمع الكويتي، وذلك من خلال تحقيق سعر مناسب، وكذلك إيجاد الخدمات الملائمة للحجاج وفق التصنيف المعتمد من اللجنة العليا للحج والعمرة.

وأكد عمادي أنه تم اعتماد التسجيل من خلال الرابط الإلكتروني وذلك للتسهيل على الحجاج حيث يمكنهم الدخول على الرابط من أي موقع، ومن خلال الأجهزة الحديثة والمحمولة، كما يمكنهم اختيار الحملة المناسبة ورفع صورة الجواز والبطاقة المدنية واختيار الحج مفرداً أو مع مرافقين. وكل هذه الخدمات تقدم من خلال الموقع الإلكتروني، موضحاً أنه بعد انتهاء عملية التسجيل سوف تصل رسالة نصية للحاج عبر رقم هاتفه المعتمد بالتسجيل وأرقام التواصل مع الإدارة وذلك للتواصل والاستفسار عن الحج.