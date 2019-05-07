النائب الدمخي: رضاي بالعفو عن "خلية العبدلي" مقابل العفو عن "دخول المجلس" كذب...

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قال النائب د. عادل الدمخي أن محاولات الكذب والإفتراء التي يسوقها البعض حول توسطي ورضاي بالعفو عن خلية العبدلي مقابل العفو عن قضية دخول المجلس محض كذب واختلاق ومحاولة للطعن فاشلة.
وقال في تغريدة له على تويتر أمس "أقولهم: جربوا غيرها يمكن يصدقونكم الناس".
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