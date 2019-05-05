انت الان تتابع الداخلية: تسجيل 1812 مخالفة على جسر الشيخ جابر ووصلة الدوحة منذ افتتاحه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزارة الداخلية

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه من منطلق الجهود المتميزة التي تقوم بها المؤسسة الأمنية من تواجد وتواصل دائم مع جميع فئات المجتمع للمحافظة على تطبيق القانون وضبط مخالفيه وبسط الأمن والأمان.

تؤكد الإدارة أن قطاع المرور والعمليات يعمل على تسيير وتسهيل الحركة المرورية بكافة المناطق وبجميع المحافظات، بالإضافة إلى انتشار الدوريات الثابتة والمتحركة على الطرق والمحاور الرئيسية وبالنظر إلى الإحصائية النهائية الصادرة بعدد المخالفات التي تم رصدها من قبل كاميرات الضبط المروري على جسر الشيخ جابر ووصلة الدوحة منذ افتتاحه خلال الفترة من 2019/5/4-1 كان إجمالي عدد المخالفات المسجلة على جسر الشيخ جابر 1043، وكان إجمالي عدد المخالفات المسجلة بجسر وصلة الدوحة 769 مخالفة.

وتنوه الإدارة على الإخوة المواطنين والمقيمين الالتزام بالقوانين والتعاون مع رجال الأمن، مشددة على استمرار الحملات الأمنية والمرورية بجميع المحافظات الست لفرض هيبة القانون.