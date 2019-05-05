الداخلية: شرطة البيئة تسير دوريات بشكل يومي على جسر جابر الأحمد لضبط المخالفين بيئيا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وارة الداخلية

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه في إطار جهود المؤسسة الأمنية لحماية الأرواح ومرتادي الطرق والتصدي بكل حزم لأي خروج عن القانون أو أي سلوكيات بيئية خاطئة سواء على الطرق أو الجسور سوف يتم تسيير دوريات شرطة البيئة بالتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة بشكل يومي وعلى مدار الساعة على امتداد جسر جابر الأحمد لضبط مخالفات رمي المخلفات والرقابة على المخلفات البيئية.

وأضافت أنها ستتعامل بكل حزم لأي خروج عن القانون وذلك بإلقاء المخلفات أو أي سلوكيات خاطئة على الطرق والجسور وسيتم تطبيق المادة " 107 و 108 " على كل متجاوز أو مخطئ بأنه يحظر في جون الكويت باعتبارها منطقة ذات طبيعة خاصة ممارسة أي نشاط ضار بيئياً وبصفة خاصة تصريف مياه الصرف الصحي أو الصناعي أو إلقاء أي مخلفات بيئية ويعاقب كل من يخالف حكم الفقرة الثالثة من المادة " 107 " والمادة " 108 " وفق المادة 149 من قانون حماية البيئة 2014/42وتعديلاته بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتهيب الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية بالمواطنين والمقيمين الالتزام والاستخدام السليم للطرق والجسور، مؤكداً أن القانون سيطبق بكل حزم على من يتجاوز أو يخطئ.