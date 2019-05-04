البلدية: قطع التيار الكهربائي عن 15 عقار لسكن العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي

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قطع التيار الكهربائي عن 15 عقار لسكن العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي

أكد رئيس لجنة متابعة ظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي ونائب المدير العام لشئون قطاع محافظتي الفروانية ومبارك الكبير المهندس عمار العمار بأن اللجنة قامت صباح اليوم بقطع التيار الكهربائى عن 15 عقار لسكن العزاب بمحافظات الفروانية وحولى والأحمدي بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء.

وأضاف م. العمار بأنه قد تم توزيع إنذارات مسبقه على العقارات المخالفة لقانون 125 لسنة 1992 بشأن حظر إسكان غير العائلات في مناطق السكن الخاص والنموذجي، لافتاً إلى أنه إستكمالاً للإجراءات القانونيه تم تحرير محاضر مخالفات لملاك العقارات المخالفة بالتنسيق مع إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل بعد أنتهاء المدة القانونية للإنذارات وعدم إستجابة ملاك العقارات بإخلاء العقارات المخالفه من العزاب ومن ثم تم مخاطبة وزارة الكهرباء والماء لقطع التيار الكهربائي.

و تابع م. العمار قائلاً بأنه هناك توجيهات مباشرة ومتابعة حثيثة من وزير الأوقاف والشئون الاسلامية ووزير الدولة لشئون البلدية فهد الشعلة والسيد مدير عام البلديه المهندس أحمد المنفوحي بالتعامل مع ملف العزاب بكل حزم لحين القضاء على هذه الظاهرة في جميع مناطق الكويت.

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وأشار م. العمار بأنه قد تم قطع التيار الكهربائي عن 9 عقارات بمنطقة خيطان قطعة (10) فضلا عن عقارين بمنطقة الجابرية و 4 عقارات بمنطقة الفحيحيل، مشيراً إلى أنه قد تم حصر المزيد من العقارات في مختلف المحافظات وجاري إستكمال الإجراءات القانونية تمهيداً لقطع التيار الكهربائي عنها حسب النظم و اللوائح.

وتطرق م. العمار قائلا بأن اللجنة تعمل على قدم و ساق في متابعة حصر شكاوي العزاب في السكن الخاص و النموذجي إلى جانب متابعة الانذارات ومحاضر المخالفات التى تم تحرريها فضلا عن متابعة المخاطبات الموجهة للوزارة المختصة لأستكمال إجراءات قطع التيار الكهربائي، مشدداً على انه سيتم قطع التيار الكهربائي عن العقارات المخالفة بجميع المحافظات.

واختتم م. العمار تصريحه مثمناً الجهود المبذوله من قبل جميع أعضاء اللجنه المكلفه بمعالجة ظاهرة سكن العزاب في حصر العقارات وتوجيه الإنذارات وتوفير كافة المستندات والدعم والإسناد وصولاً لقطع التيار الكهربائي عن العقارات المخالفه لتحقيق الأهداف المنشوده بالقضاء على ظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي بجميع المحافظات.