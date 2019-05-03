ذكرت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بوزارة الداخلية انه في اطار جهود المؤسسة الامنية لحماية مرتادي الطرق والحفاظ علي الأرواح والممتلكات العامة والخاصة وفرض هيبة القانون والتصدي للمخالفين والمستهترين، وتطبيقا لقانون المرور فقد تم تزويد جسر جابر الاحمد بعدد 567 كاميرا لرصد المخالفات ومتابعة سير الحركة المرورية، لافته ان الكاميرات متصلة بثلاث غرف عمليات تعمل على مدار الساعة.
وتوضح الادارة ان حدود السرعة القصوي المسموح بها على جسر جابر الاحمد 100 كيلو / ساعة، ويمنع الوقوف بحارة الامان الا بالحالة ضرورة تعطل المركبة.
وتهيب الادارة بالاخوة قائدي المركبات الالتزام بالسرعة المقررة وقوانين وقواعد المرور حفاظا على ارواحهم، مؤكدة انه يتم رصد كافة المخالفات وأعمال الرعونة والاستهتار من خلال الكاميرات المنتشرة على طول الجسر في الاتجاهين.
كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية: تزويد جسر جابر الاحمد بـ 567 كاميرا لرصد تجاوز السرعة والمخالفات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.