انت الان تتابع الداخلية: تزويد جسر جابر الاحمد بـ 567 كاميرا لرصد تجاوز السرعة والمخالفات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزارة الداخلية

ذكرت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بوزارة الداخلية انه في اطار جهود المؤسسة الامنية لحماية مرتادي الطرق والحفاظ علي الأرواح والممتلكات العامة والخاصة وفرض هيبة القانون والتصدي للمخالفين والمستهترين، وتطبيقا لقانون المرور فقد تم تزويد جسر جابر الاحمد بعدد 567 كاميرا لرصد المخالفات ومتابعة سير الحركة المرورية، لافته ان الكاميرات متصلة بثلاث غرف عمليات تعمل على مدار الساعة.

وتوضح الادارة ان حدود السرعة القصوي المسموح بها على جسر جابر الاحمد 100 كيلو / ساعة، ويمنع الوقوف بحارة الامان الا بالحالة ضرورة تعطل المركبة.

وتهيب الادارة بالاخوة قائدي المركبات الالتزام بالسرعة المقررة وقوانين وقواعد المرور حفاظا على ارواحهم، مؤكدة انه يتم رصد كافة المخالفات وأعمال الرعونة والاستهتار من خلال الكاميرات المنتشرة على طول الجسر في الاتجاهين.