ناصر الصباح: نهنئ عمال العالم بصفة عامة والكويت بصفة خاصة بيومهم العالمي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد هنأ النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد، رئيس الإتحاد العام لعمال الكويت المهندس سالم شبيب العجمي وأعضاء الإتحاد وكافة العمال الكويتيين بصفة خاصة وعمال العالم بصفة عامة بمناسبة الإحتفال بيوم العمال العالمي. وقال في بيان صحفي "نقدر قيمة العمل في دفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات ايماناً بأن العمل هو السبيل الوحيد لتقدم الوطن وتوفير الحياة الكريمة لأبنائه المخلصين". وتمنى للجميع التوفيق والسداد لخدمة وطننا الغالي تحت ظل القيادة الحكيمة لسيدي صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة وسيدي سمو ولي عهده الأمين وسمو رئيس مجلس الوزراء.

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