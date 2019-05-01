انت الان تتابع "التأمينات": معاشات المتقاعدين في حساباتهم غدا الخميس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أعلن مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مشعل العثمان اليوم الاربعاء أن المؤسسة ستقوم بتقديم موعد صرف معاشات المتقاعدين لهذا الشهر وسوف يتم إيداعها في حساباتهم بالبنوك غدا الخميس بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.
وقال العثمان في بيان صحفي إن هذا التوجه من المؤسسة جاء للتسهيل على المتقاعدين للاستعداد لاستقبال هذا الشهر الكريم.
وأضاف انه بهذه المناسبة تهنئ المؤسسة القيادة السياسية والشعب الكويتي وعموم المقيمين على هذه الأرض الطيبة بحلول هذا الشهر الفضيل أعاده الله علينا وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.
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