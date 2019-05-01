مبارك الدويلة: تجربة المرأة السياسية "متواضعة" وندعو الى إعادة النظر بها ومراجعة مسيرتها...

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النائب السابق مبارك الدويلة دعا النائب السابق مبارك الدويلة الى إعادة النظر في دور المرأة السياسي ومراجعة مسيرتها البرلمانية. ووصف الدويلة تجربتها السياسية بـ"المتواضعة" مطالبا بالبحث لها عن دور أكثر فعالية وانتاجا ونفعا للمجتمع. موقف الدويلة جاء على خلفية الحوار بين النائبين صفاء الهاشم ومحمد المطير في جلسة مجلس الأمة يوم أمس.

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