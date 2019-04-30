انت الان تتابع الوزير الجبري: احالة مدير عام "الزراعة" الى التقاعد لوجود شبهة جنائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزير الاعلام ووزير الدولة للشباب محمد الجبري

أعلن وزير الاعلام ووزير الدولة للشباب محمد الجبري عن احالته مدير عام هيئة الزراعة الشيخ محمد اليوسف الى التقاعد على لوجود شبهة جنائية بتعطيل مبنى القسائم الزراعية، لافتا الى أن سحب صلاحياته بسبب تشكيله لجنة توسعة القسائم بطريقة غير سليمة.

وقال الجبري في مرافعته في الاستجواب الموجه له من النواب رياض العدساني ود. عادل الدمخي ومحمد الدلال أن دوره ليس اشرافيا كما ذكر المستجوبون، لافتا الى أن التفويضات التي منحت للمدير العام كاملة باستثناء التعيين في الوظائف الاشرافية وذلك على خلفية اقتحام المبنى.

وذكر أن عدد المخالفات في "الزراعة" انخفضت في عهده من 50 الى 9 مخالفات بعدما تمت تسوية الأغلب منها، مؤكدا أن كان رقمه غير صحيح فسيتم باستقالته، مضيفا أن لجنة الأموال العامة البرلمانية انجزت توصيات بشأن الاستجوابات السابقة وتم تنفيذ الأغلب منها.