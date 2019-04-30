مجلس الأمة: انتهاء استجواب الوزير الصالح دون اقتراحات أو طلب طرح الثقة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بعد انتهاء الاستجواب أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم اليوم الثلاثاء انتهاء مناقشة استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح "دون وجود متحدثين كمؤيد ومعارض للاستجواب ودون تلقيه أي اقتراحات". جاء ذلك في جلسة المجلس العادية بعد انتهاء مناقشة الاستجواب المقدم منالنائبين محمد المطير ومحمد هايف ضمن بند الاستجوابات.

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