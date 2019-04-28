النائب السبيعي: تأجيل استجواب الوزير الروضان بعد أن تعهد بمعالجة ملف ارحيه وجنوب سعد العبدالله...

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أعلن النائب الحميدي السبيعي عن تأجيل استجوابه لوزير التجارة خالد الروضان لحين انتهاء لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية من التحقيق في محاور الاستجواب السابق.
وأضاف السبيعي في تصريح للصحافيين عقب لقاء جمعهما في مكتبه اليوم أنه سلم الوزير خالد الروضان مسودة الاستجواب الذي كان ينوي تقديمه إلى الوزير واطلعته على المحاور.
وأكد السبيعي أن الوزير الروضان وعده بتقديم رؤية للتعامل مع قضية رحية وجنوب سعد العبدالله ولديه تحرك مع مجلس الوزراء لمعالجة ملف رحية، مشيرا إلى أنها محاور الاستجواب الأول وعموما أن الهدف من تقديم الاستجواب هو الاصلاح وليس اعدام الوزير سياسيا.
من جانبه تعهد الوزير الروضان بتوضيح أي لبس ومحاسبة المقصر اذا كان هناك اي تقصير ومعالجة اي أخطاء ان وجدت.
واذ ثمن الروضان دور السبيعي الاصلاحي فإنه أكد انه سيقدم كل المعلومات التي تطلبها لجنة حماية الاموال العامة.
واعلن الروضان عن تشكيل لجنة برئاسة مستشار من الفتوى والتشريع لدراسة محاور استجوابه السابق.
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