الوزيرة د. بوشهري تطلع على سير العمل في مشروع مدينة المطلاع مع مجموعة من المواطنين

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - جانب من جولة وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة جنان رمضان على مشروع مدينة المطلاع

قامت وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة جنان رمضان اليوم السبت بجولة على مشروع مدينة المطلاع لمتابعة سير انجاز الأعمال الإنشائية برفقة مجموعة من المواطنين ممن خصصوا في المشروع.

وقالت رمضان في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أنها استمعت الى ملاحظات المواطنين حول أداء مقاول المرحلة الثانية من المشروع موضحة أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تراقب عن كثب نسب انجاز عقد المقاول الصيني وهناك اجتماعات متواصلة معه للاسراع في تعويض التأخير.

على صعيد متصل تفقدت الوزيرة رمضان مشروع جسر جابر الأحمد وذلك للوقوف على الاستعدادات القائمة لافتتاحه والتقت بالمهندسين والمهندسات الكويتيين العاملين في المشروع وأثنت على دورهم الكبير في متابعة الأعمال لإنجازه وفق الجدول الزمني المحدد له.