الوزيرة العقيل تقوم بجولة في مدينة صباح الأحمد للاطلاع على الحالة البيئية

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وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل أثناء الجولة التفقدية

قامت وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل اليوم السبت بجولة تفقدية في مدينة صباح الاحمد للاطلاع على الحالة البيئية للمدينة والبحيرات التي تكونت بها بفعل الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها في نوفمبر من العام الماضي.

واطلعت الوزيرة العقيل خلال الجولة وبحضور مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الاحمد الصباح على مخرجات محطات معالجة مياه الصرف الصحي.

واستمعت العقيل خلال الزيارة للاجراءات التي سيتم اتخاذها لاعادة الاوضاع الى طبيعتها ومنها تمديد خطوط مباشرة من قبل وزارة الاشغال العامة لخزانات المياه التابعة للهيئة العامة للزراعة ومن ثم استغلالها في ري الحزام الشجري المجاور للمنطقة.