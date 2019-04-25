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الداخلية: حجز مواعيد اختبار القيادة خلال الموقع الالكتروني ابتداء من الأحد المقبل ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية أن الإدارة العامة للمرور أعلنت أنه بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة لنظم المعلومات يتم إيقاف حجز مواعيد إختبار رخص القيادة في جميع الأقسام بالمحافظات على أن يكون حجز موعد اختبار القيادة اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2019/4/28 فقط من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية (WWW.MOI.GOV.KW) وفق الخطوات التالية: - •أولا : اختيار الخدمات الإلكترونية "على يمين الشاشة ". •ثانياً : اختيار أيقونة حجز مواعيد اختبار رخص القيادة. •ثالثاً : الموافقة على الشروط. Advertisements •رابعاً : تعبئة الرقم المدني واختيار الموعد المطلوب. •خامساً : طباعة الموعد لإبرازه عند الدخول لقسم الاختبار. علماً بأن مواعيد العمل لأقسام الاختبار في جميع المحافظات تبدأ من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً.

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