الداخلية: إبعاد وافدين من الجنسية العربية تجولا ببندقيتين هوائيتين بمنطقة ابو حليفة

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ذكر بيان لوزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية المختصة ضبطت شخصين من الوافدين من احدى الجنسيات العربية تم تداول مقطع فيديو لهما على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء تجولهما بسلاحين هوائيين بمنطقة ابو حليفة.
وأشار البيان الى انه صدر قرار بإبعاد الوافدين المذكورين إدارياً لما تقضية المصلحة العامة.
كما تؤكد الأدرة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن القطاعات الأمنية تتصدى وبكل حزم وشده لأي مخالفة للقانون وتبذل الجهود اللازمة لضبط المخالفين والمطلوبين.
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