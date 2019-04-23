انت الان تتابع عيسى الكندري: استجواب الجبري في الجلسة القادمة وله أن يطلب التأجيل دون تصويت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رئيس مجلس الأمة بالإنابة عيسى الكندري

أعلن رئيس مجلس الأمة بالإنابة عيسى الكندري تسلمه استجوابًا مقدمًا من النواب رياض العدساني ومحمد الدلال وعادل الدمخي إلى وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري، مبينًا أنه سيدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة.

وقال الكندري في تصريح صحافي في مجلس الأمة اليوم" تسلمت اليوم نيابة عن رئيس مجلس الأمة المتواجد في مهمة رسمية خارج البلاد الاستجواب المقدم من رياض العدساني ومحمد الدلال والدكتور عادل الدمخي إلى وزير الإعلام والشباب مكونًا من أربعة محاور".

وأضاف الكندري" تم إدراج الاستجواب في الجلسة القادمة المقرر عقدها يوم الثلاثاء القادم بتاريخ 30 أبريل إعمالًا لنص المادة 135 من اللائحة الداخلية".

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وأوضح أنه " لعدم مضي 8 أيام فيحق للوزير أن يطلب التأجيل ويجاب إلى طلبه، والاستجواب عبارة عن سؤال مغلظ والوزير صاحب اليد النظيفة الواثق من خطواته لا يجزع من الاستجواب بل قد يكون الاستجواب فرصة له لإبراز الدور الذي قام به من تطوير وعمل ومحاربته للفساد".

وقال " الحمد لله في الكويت نتمتع بالديمقراطية والحرية التامة وهذه نعمة ولله الحمد".