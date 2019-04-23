الوزيرة العقيل: الكويت تعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - اكدت وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل اهتمام دولة الكويت بتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الاهتمام بركائز خطة التنمية بشكل عام وبركيزتي الرعاية الصحية عالية الجودة ورأس المال البشري الابداعي بشكل خاص .

جاء ذلك في تصريح صحفي للوزيرة العقيل على هامش رعايتها اليوم التوعوي الصحي الذي نظمته الامانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية صباح اليوم تحت شعار " صحتك تهمنا " بحضور الامين العام المساعد للشؤون المالية والادارية ايمان المطيري والامين العام المساعد للتخطيط والمتابعة بدر الرفاعي وعدد كبير من المدراء والمراقبين وموظفي الامانة

وثمنت العقيل بادرة ادارة العلاقات العامة في الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية في اقامة هذا النشاط الصحي التوعوي الذي اشتمل على العديد من المجالات الصحية والفحوصات الطبية لامراض الضغط والسكري والاسنان والجلدية والعيون وغيرها من الفحوصات الاخرى وجميعها احتياجات للانسان في حياته اليومية .

واكدت ان هذا النشاط يعود بالفائدة على شريحة كبيرة من سكان دولة الكويت العاملين في الامانة العامة للتخطيط وكذلك الادارة المركزية للاحصاء .

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من جانبها اكدت الامين العام المساعد للشؤون المالية والادارية ايمان المطيري حرص الامانة على اقامة مثل هذه الانشطة الصحية لموظفيها لتعم الفائدة على الجميع وتزيد من التثقيف الصحي وتعزز التوعية في هذا الجانب برعاية عدد كبير من المراكز الصحية التي قدمت خدمات صحية عديدة في مختلف المجالات والفحوصات .

وبدوره قال مدير ادارة العلاقات العامة حمد المطيري ان هذه الفعالية تقام برعاية اكثر من 15 مركز صحي تخصصي تحقيقا لمبدأ الشراكة المجتمعية مشيرا الى انه وضمن اطار اقامة هذه الفعالية سيتم تنظيم محاضرتين لتوعية موظفي الامانة متقدما بالشكر الى جميع المراكز الصحية المشاركة ولموظفي الامانة على الاستجابة والحرص على التفاعل مع هذا النشاط الصحي التوعوي.