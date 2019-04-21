انت الان تتابع "الفتوى": 361 تظلم حتى الآن والباب لا يزال مفتوحا وسنبحث جميع ما يرد لنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مبنى إدارة الفتوى والتشريع أعلنت إدارة الفتوى والتشريع عن تلقيها 361 تظلما من المتقدمين لشغل وظيفة محام والذين لم يتم تعيينهم في تلك الوظيفة. وقالت "الفتوى" في حسابها على تويتر أن باب التظلم لا يزال مفتوحا وانها ستبحث جميع ما يقدم لها من تظلمات.

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