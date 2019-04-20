انت الان تتابع الوزيرة د. بوشهري في زيارة ميدانية لمشروع شرق تيماء: نسبة الإنجاز الفعلية تزيد عن ضعف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشئون الإسكان الدكتورة جنان بوشهري في زيارة ميدانية لمشروع شرق تيماء

أكدت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشئون الإسكان الدكتورة جنان بوشهري أن نسبة الإنجاز في مشروع شرق تيماء السكني والمخصص ل (من باع بيته) في تقدم مستمر وأن المشروع يسير بمعدلات أعلى من الجدول الزمني المتفق عليه مع المقاولين، حيث بلغت نسبة الإنجاز الفعلية للمشروع 27٪؜ في حين أن نسبة الانجاز التعاقديّة 11.15%؜.

جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية التي أجرتها الوزيرة اليوم السبت إلى موقع مشروع شرق تيماء يرافقها مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية المهندس بدر الوقيان ونائب المدير العام لشؤون التنفيذ المهندس علي الحبيل ونائب المدير العام لشؤون التخطيط والتصميم المهندس ناصر خريبط وعدد من مسئولي المؤسسة وذلك لمتابعة سير العمل، حيث تفقدت الوزيرة د. بوشهري بيت عينة في المشروع من حيث الإنشاء والتنفيذ والتشطيب واستمعت الى شرح المهندس المقيم المهندس/ بدر الذايدي حول مراحل المشروع.

وشددت الوزيرة بوشهري على ضرورة التزام المقاول بتنفيذ الأعمال وفق المواصفات الفنية المتفق عليها في العقد وتسليم المشروع في الموعد المحدد ديسمبر 2020.

Advertisements

واطلعت الوزيرة على بعض الأعمال التي يتم تنفيذها حاليا داخل موقع المشروع واستمعت الى شرح عن جميع مراحل التنفيذ.

يذكر أن مشروع شرق تيماء مخصص وفق القانون رقم 2 لسنة 2015 لـ (من باع بيته) ويحتوي على عدد (509) بيت على مساحة تقدر بـ 372,945 متر مربع لكامل المشروع، بالاضافة الى أن مساحة أرض البيت تبلغ 300 متر مربع ومساحة البناء 425 متر مربع، كذلك هناك مباني عامة في المشروع تتكون من مسجد وسكن للامام والمؤذن ومجموعات محلات بالاضافة الى ٩ محطات كهرباء.