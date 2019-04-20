انت الان تتابع "السكنية" تطلب من "الصناعة" و"الزراعة" الجدول الزمني للانتهاء من ازالة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة حديثة للإطارات المستعملة في موقع مدينة "جنوب سعد العبدالله"

خاطبت المؤسسة العامة للرعاية السكنية الهيئة العامة للصناعة وهيئة الزراعة والثروة السمكية لتحديد الجدول الزمني للانتهاء من إزالة المعوقات من أمام مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله السكنية، وفقاً لتكليف صادر إليهما من مجلس الوزراء.

وعلمت «الجريدة»، من مصادرها، أن المدير العام للمؤسسة بدر الوقيان طلب من «الصناعة» تزويده بالجدول الزمني لإزالة الإطارات المستعملة ومصنع الصناعات التحويلية وتشكيل المعادن، ومغاسل رمل الدراكيل، مبينة أنه طلب من «الزراعة» جدولاً مماثلاً لنقل مشروع تربية الدواجن إلى الموقع الجديد.

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وقالت المصادر إن الوقيان أكد للجهتين أن «السكنية» قاربت الانتهاء من مرحلة تخطيط وتصميم مشروع «جنوب سعد العبدالله»، واستكمال الإجراءات لتأسيس شركة مع الجانب الكوري الذي سيبدأ إدارته وتنفيذه فور تسلمه الأرض من المؤسسة، مبينة أن موعد توزيع المشروع مرتبط بسرعة تسليم أرضه خالية من العوائق.

وكان مجلس الوزراء أصدر في ديسمبر الماضي قراراً بتكليف الهيئتين المذكورتين تنفيذ القرارات الصادرة لتذليل جميع الصعوبات والمعوقات التي تواجه تنفيذ هذا المشروع وموافاة المجلس بآخر المستجدات والتطورات.