نفت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان الكويتية الدكتورة جنان رمضان اليوم الجمعة صحة ما ذكره أحد النواب خلال لقاء تلفزيوني عن تخصيصها مقعدين للتوظيف لكل نائب في (الأشغال) مؤكدة أن هذا التصريح "لا أساس له من الصحة".
وقالت رمضان في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن عملية التوظيف تخضع لضوابط وشروط ومراجعة الجهات الرقابية ممثلة في ديوان الخدمة المدنية وديوان المحاسبة موضحة أن التعيين في (الاشغال) يتم عبر (الخدمة المدنية) ولا يوجد أي تعيين مباشر كما أشار النائب في المقابلة التلفزيونية.
وأضافت أن هناك طلبات لموظفين جدد لفرزهم في قطاعات معينة بالوزارة الأمر الذي يتم رفضه نظرا لتكدس الموظفين في هذا القطاع واحتياج القطاعات الأخرى.
وأبدت استعدادها لتزويد النائب "الفاضل" بالاحصاءات عن عدد الموظفين في قطاعات الوزارة وفق الأطر الدستورية لافتة إلى أنها أوضحت ذلك خلال مناقشة مجلس الأمة في جلسته الأخيرة الطلب النيابي بشأن البطالة والاجراءات الحكومية للتوظيف.
كانت هذه تفاصيل خبر الوزيرة د. بوشهري تنفي صحة ما ذكره أحد النواب عن تخصيصها مقعدين للتوظيف لكل نائب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.