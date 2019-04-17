التجارة: فرق ميدانية لرصد الأسعار ومنع ارتفاعها في شهر رمضان

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أعلنت وزارة التجارة والصناعة اليوم، تشكيل فرق عمل ميدانية من قطاع الرقابة وحماية المستهلك لمتابعة ورصد اي ارتفاع أو مخالفات في أسعار السلع والمنتجات في الأسواق المحلية.
وقالت "التجارة" في بيان صحافي انها اعدت خطة متكاملة استعدادا لشهر رمضان المبارك تتضمن اجراءات مشددة للرقابة والتفتيش على الاسواق بما يضمن توفير السلع الاستهلاكية الغذائية لاسيما الاساسية منها بكميات كافية واسعار مناسبة غير مصطنعة.
واضافت ان فرق العمل تتابع اوضاع السوق يوميا لتسهيل اي عوائق يمكن ان تواجهها في سعيها لتوفير السلع والمستلزمات للمواطنين والمقيمين.
واشار ت الى انها حددت ثلاثة مراكز طوارئ لاستقبال شكاوى المستهلكين على مدار 24 ساعة تشمل جميع مناطق الكويت عبر توزيعها على الشمال في شبرة الخضار والوسط بمنطقة الصديق والجنوب بمنطقة مجمع الكوت بالاضافة الى تقديم الشكاوى عن طريق تطبيق (ابلكيشن) الوزارة او الاتصال على رقم الطوارئ 135.
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