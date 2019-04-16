انت الان تتابع الديوان الأميري: لجنة وزارية عليا لانجاز المدينة الترفيهية بناء على رغبة سامية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
صرح مصدر مسؤول في الديوان الأميري أنه بناء على رغبة سامية من سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه فقد تم تشكيل لجنة وزارية عليا للقيام بأعمال تسريع وتصميم وإنشاء وانجاز المدينة الترفيهية بهدف أن توكل تنفيذ أعمال هذا المشروع للقطاع الخاص دون أن يتحمل الديوان الاميري أي مبالغ مالية أو مصروفات خاصة بهذا المشروع.
كما أضاف المصدر بأن مشروع إنشاء وانجاز وتشغيل وصيانة واستغلال المنطقة المحيطة لمدينة الكويت الرياضية في نشاط رياضة المحركات فقد تم طرح هذا المشروع كمزايدة للشركات المحلية المتخصصة في هذا المجال علما بأن الايراد المقدر هو (خمسون مليون دينار كويتي) حيث يعتبر ايرادا لخزينة الدولة.
هذا وقد أفاد المصدر بأن الديوان الأميري يخضع لجميع الجهات الرقابية في الدولة وحسب الإجراءات القانونية المتبعة.
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