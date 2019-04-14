انت الان تتابع الصحية البرلمانية: خفض مدة الإجازة السنوية إلى 30 يومًا بدلًا من 35 في "القطاع الأهلي"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

أقرت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل في اجتماعها اليوم التقرير الأربعين التكميلي للتقرير الثامن والثلاثين عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي (الذي أقر في المداولة الأولى) والتعديلات المقدمة عليه.

وأكد رئيس اللجنة النائب د.حمود الخضير أنه تم إقرار قانون العمل الأهلي كما أقر في المداولة الأولى مع خفض مدة الإجازة السنوية إلى 30 يومًا بدلًا من 35 كما كان في القانون الذي أقر بالمداولة الأولى.

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وقال الخضير إن هناك خلطًا بين الأثر الرجعي على المادة 51 من القانون الفقرة الأخيرة وفيما يخص نهاية الخدمة أما الإجازات فأثرها فوري، والإجازات أصبحت 30 يومًا مع عدم احتساب أيام الراحة الأسبوعية".

وأضاف أن "التعديل تعلق فقط بالإجازات الخاصة بالعاملين الكويتيين كونهم مسجلين في التأمينات الاجتماعية".