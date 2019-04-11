انت الان تتابع الوزير الصالح: اعتماد تعيين أكثر من 400 متقدم ومتقدمة للعمل في "الفتوى" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح انه اعتمد تعيين أكثر من 400 متقدم ومتقدمة لشغل وظيفة محام ب بادارة الفتوى والتشريع وفق ما انتهت له اللجنة المكلفة باجراء المقابلات الشخصية لمن اجتاز الاختبارات التخصصية.
وأضاف في تصريح له اليوم أن ادارة الفتوى والتشريع ستقوم بالاعلان عن اجراءات استعلام المتقدمين عن النتائج عبر الموقع الالكتروني، كما وجه بتشكيل لجنة لاستقبال أي تظلمات قد ترد ودراستها واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها وذلك حرصا على الشفافية.
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